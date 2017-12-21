«Коммерсантъ» узнал о планах Центробанка ужесточить условия выдачи ипотеки

Из-за опасений возникновения в России пузыря на ипотечном рынке ЦБ готов принять меры, ужесточающие условия выдачи ипотеки, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседников издания, регулятор подготовил письмо на имя главы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Плутника, выразив опасения относительно угрозы пузыря на рынке ипотеки. Вопросы ЦБ вызвали некоторые пункты новой стратегии АИЖК, в частности, касающийся ожидаемого роста более чем вдвое — до 10 триллионов рублей — ипотечного рынка к 2020 году. Письмо, рассказал один из источников «Коммерсанта», сейчас находится на подписи у руководства Банка России. В ближайшее время оно будет направлено в АИЖК.

Источники газеты отметили, что в ЦБ готовы ввести новые ограничения по ипотеке, чтобы нивелировать риски. Речь идёт о планах ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, «по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса», говорит один из собеседников издания. Если эти сдерживающие факторы не помогут, то регулятор может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий.

На запрос «Коммерсанта» в ЦБ не ответили, в АИЖК сообщили, что стратегия развития утверждается наблюдательным советом агентства, в состав которого входит и Банк России, от которого замечаний не поступало. В агентстве выразили уверенность, что на рынке ипотечного кредитования России «нет предпосылок для появления ипотечного пузыря», о чём свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля, а также высокие требования банков к заёмщикам.