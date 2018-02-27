«Коммерсантъ» узнал о новом проекте штаба Путина по повышению явки на выборы

Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект «Мегаполис» по повышению явки на президентских выборах 2018 года в российских городах-миллионниках, пишет «Коммерсантъ».

По информации источников газеты, к мобилизации граждан привлечена партия «Единая Россия» — каждый из её членов, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определённое количество граждан. Пропорция разработана с учётом статуса единоросса: к примеру, если от депутата сельсовета требуется предоставить в партию список из 20 избирателей с паспортными данными, то от депутата заксобрания — уже 50.

По словам собеседника в одном из региональных исполкомов «Единой России», просто сдать списки с произвольными данными будет недостаточно: каждого включённого обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный единоросс. Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учётом количества единороссов на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.

Ранее, на выборах в Госдуму в 2016 году, применяли схему «один плюс 10» — один единоросс должен был привести на избирательный участок как минимум 10 человек.

Напомним, вопрос о повышении явки на президентских выборах 2018 года, по данным СМИ, является одним из самых острых в Кремле. Так, источники «Коммерсанта» утверждают, что ориентиром по явке выбраны выборы 2008 года (тогда она составила в среднем 69,81% по стране). Ранее также обсуждали версию, что выборы должны пройти по формуле «70 на 70» (70% голосов за Владимира Путина при явке в 70%).