«Коммерсантъ» сообщил о назначении племянницы Рогозина директором нацпарка Сочи

Глава Минприроды РФ назначил директором Сочинского национального парка Дарью Филиппову, которая приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал изданию экс-директор парка Николай Пеньковский, его уволили без объяснения причин. По словам Пеньковского, в апреле 2017 года ему позвонили из Минприроды и «попросили устроить на работу молодого специалиста из Москвы Дарью Филиппову».

«Она приехала в нацпарк, мы поговорили. Меня, конечно, удивила её трудовая: окончила журфак МГУ, работала преимущественно в коммерции, к лесу отношения не имеет. Ну министерству виднее. Я спросил, чем она хочет заниматься, оказалось – туризмом», – рассказал бывший директор национального парка.

Пеньковский предложил ей должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, она согласилась. В начале июня 2017 года, рассказал Пеньковский, после совещания в Минприроды ему сообщили, что он должен уйти с должности директора парка.

«Выбирайте – пишете сейчас по собственному, либо вас уволят приказом министра», – заявили в министерстве.

После этого Пеньковский ушёл на больничный, затем в парк прислали приказ об увольнении директора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса, эта норма позволяет уволить руководителя организации без объяснений. Филиппову назначили директором нацпарка 12 июня.

По статистике Минприроды, Сочинский нацпарк – второй по посещаемости в стране после московского Лосиного Острова. Бывший чиновник министерства Всеволод Степаницкий сказал изданию, что у этого парка «самый большой госбюджет, да и зарабатывает он больше всех».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Югополис»