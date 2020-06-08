«Коммерсантъ» сообщил об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год — уровнем трёх годовых вознаграждений премьер-министра; в то же время исключения возможны, их установит лично президент. Источник газеты заявляет, что зарплата будет привязана к определённым KPI: для коммерческих компаний, где Россия не является единственным акционером, это будет «динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании», для некоммерческих утвердят отраслевые. По словам собеседника, инициатива обсуждается с марта в аппарате первого вице-премьера Белоусова. В аппарате не подтвердили данную информацию. Другой источник газеты утверждает, что дискуссии идут в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Привязка выплат топ-менеджменту госкомпаний ранее уже обсуждалась, однако не получила поддержки.

Россия контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях: «Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей, «Газпром» — 1,5 млрд рублей, РЖД — 2,7 млрд рублей (включая трёхлетнее вознаграждение), «Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд рублей, «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд рублей, наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн рублей.