«Коммерсантъ» сообщил об идее Минфина по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов

В конце прошлой недели Министерство финансов предложило оптимизировать расходы на правоохранительный блок, после чего из Совета безопасности в несколько силовых ведомств был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение по этому вопросу, со ссылкой на источники, которые подтвердили факт получения такого запроса в МВД, пишет «Коммерсантъ». Получение соответствующего запроса также подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД.

По данным СМИ, Минфин «фактически предлагает провести масштабную реформу силового блока» — речь идёт о сокращении численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, что должно произойти за счёт перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые и т. д.), в разряд гражданских служащих.

Также предлагается передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав — речь идёт о координации программы переселения россиян из-за рубежа, регулировании трудовой миграции и контрольно-разрешительном регулировании в сфере легального оборота наркотических средств.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть возможность создания единого правоохранительного органа на основе МВД, которому могут быть переданы функции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ФГС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением штатов.

«При этом Министерство финансов считает необходимым рассмотреть возможность создания единой системы материально-технического (тылового) обеспечения силового блока», — говорится в материале.

Помимо этого, Министерство финансов предложило провести серьёзные изменения в социальной составляющей деятельности правоохранительных органов. В частности, речь идёт об увеличении минимального срока выслуги с 20 до 25 лет (без учёта учёбы), отмене обязательной индексации «военной» пенсии ежегодно не менее чем на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличении срока ношения вещевого имущества.

Источники «Коммерсанта» отметили, что на предложение Минфина в МВД готовится отрицательный ответ. Несколько собеседников издания в органах внутренних дел заявили, что предлагаемые меры противоречивы и не приведут к желаемому результату, а опрошенные эксперты предсказывают в случае реализации этой реформы рост коррупции в силовом блоке, длительное снижение качества его работы и массовый отток кадров.