«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Руководители крупнейших нефтяных компаний России направили секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву письмо, в котором пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес частных охранных предприятий объектов топливно-энергетического комплекса, со ссылкой на текст письма пишет «Коммерсантъ».

Действия Росгвардии, по их мнению, фактически лишают нефтяные компании права самим выбирать охранные компании. Речь идёт о полученных Росгвардией полномочиях контролировать частную охранную деятельность и ФГУП «Охрана» (также оказывает охранные услуги). До создания Росгвардии в 2016 году этим занималось МВД.

Ситуация, как указали нефтяники, обострилась летом прошлого года после выхода постановления № 729. На его основании охраняющие объекты ТЭК ЧОПы могут быть лишены лицензии. Помимо этого, как указывают источники газеты, федеральный закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса разрешает им самостоятельно привлекать для охраны ЧОПы, но п. 21 прил. 1 к постановлению правительства № 587 это запрещает. Прежде эта несостыковка работе охранных предприятий не мешала. К тому же в 2016 году Патрушев, по их данным, направил в правительство предложения об изменении этого закона. Внести в него правки кабмин, как указали нефтяники, впоследствии поручил Росгвардии. Окончательно их она должна была представить до 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект, по информации «Коммерсанта», до сих пор не согласован.

В связи с этим руководители нефтяных компаний попросили вмешаться в ситуацию Совбез. Его поручение «ускорить принятие закона о безопасности объектов в ТЭК способствовало бы конструктивному решению вопроса», говорит один из источников газеты.

Свои подписи под документом поставили глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов и глава «Татнефти» Наиль Маганов.

Официально в нефтяных компаниях комментировать ситуацию изданию отказались. В Росгвардии, в свою очередь, проблему сочли надуманной.

«У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете», — заявил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Информацию о росте числа предписаний, запрещающих деятельность ЧОПов, он отверг, признав, однако, что охранные услуги Росгвардии стоят дороже ЧОПов «за счёт лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».