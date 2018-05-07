«Коммерсантъ» сообщил о возможном расширении функций Кириенко в Кремле

В новой структуре администрации президента после его инаугурации 7 мая первый замруководителя Сергей Кириенко может получить в подчинение ещё одно управление, со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет «Коммерсантъ».

На данный момент Кириенко курирует управления по внутренней политике и по общественным проектам, а также отвечает за развитие интернет-среды. В ближайшем будущем под его контроль может перейти и управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое сейчас возглавляет Андрей Липов. Его действующий куратор - помощник президента, экс-министр связи Игорь Щёголев, по данным издания, сохранит свой функционал, но перейдёт в подчинение Кириенко. Кадровые перестановки объясняются попытками исключить «дублирующие функции» между подразделениями администрации президента.

Сейчас за интернет в Кремле отвечает замначальника управления по общественным проектам Алексей Гореславский, но «ему не всегда хватает помощи технических специалистов», описывает происходящее источник издания. В его подчинении находится департамент современных информационных технологий и новых коммуникаций из шести человек. Гореславский отвечает за контент в интернете, а Липов — за электронную демократию, «цифровой суверенитет» и программное обеспечение. К работе над законопроектом, касающимся регулирования интернета, подключались они оба.

В случае ухода в правительство нынешнего помощника президента Андрея Белоусова – на место первого вице-премьера Игоря Шувалова – Кириенко мог бы претендовать на кураторство и над экспертным управлением. На должность его руководителя он мог бы предложить референта управления внутренней политики Ольгу Аллилуеву, которая отвечает за мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. Если же куратором экономики в Кремле станет руководитель ЦСР Алексей Кудрин, то претендовать на контроль над экспертным управлением будет он.

Также источники отмечают возможность ухода из Кремля замглавы администрации Магомедсалама Магомедова. С января 2013 года никакой аппаратной структуры под ним создано не было, тогда как ответственный за межнациональные и религиозные отношения есть во внутриполитическом блоке – это замначальника управления по внутренней политике Михаил Белоусов. Если Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) будет преобразовано в Миннац, на должность его руководителя может быть назначен Магомедов.