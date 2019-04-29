«Коммерсантъ» сообщил о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в марте 2019 года с этой идеей Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу. Полиция предложила «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих». Ведомство поясняло, что получение доступа к данным о диагнозах создаст «возможность исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений». Реализовать инициативу в МВД предложили в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении»: на базе проекта предлагалось создать особую систему, «в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей её интеграцией с информационными базами МВД».

Своё требование в МВД подкрепили статистикой: по их данным, в 2018 году из общего числа совершивших преступление (931,1 тысячи) каждый третий находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Голикова перенаправила обращение МВД Российскому обществу психиатров и в профильные учреждения, такие как Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева. Профессиональное сообщество к инициативе МВД отнеслось отрицательно: в ответе РОП и Института Бехтерева она характеризовалась как «избыточная и противоречащая Конституции». Психиатры также не согласились и со статистикой, которую привело МВД: эксперты подчеркнули, что доля преступлений, которые совершались лицами в состоянии невменяемости, составляла всего 0,76%, при этом значительное число из такого рода преступников на учёте не состояли.