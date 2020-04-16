«Коммерсантъ» сообщил о повышении поставщиками цен на лекарства

Поставщики лекарств в России начали поднимать цены на препараты, в том числе на жизненно важные, в некоторых случаях рост доходит до 15%, со ссылкой на источник на фармацевтическом рынке пишет «Коммерсантъ».

Рост цен связан с увеличением расходов производителей на закупаемые за рубежом действующие вещества и обслуживание иностранного оборудования: расходы на них выросли из-за падения рубля. При этом в конце марта — начале апреля спрос на лекарства в среднем упал на 20%, а за неделю до этого рост спроса составил 50% — эксперты связывали это с желанием потребителей, опасавшихся роста цен из-за падения рубля, приобрести лекарства впрок.

Источник считает, что нынешнее повышение цен дало поставщикам возможность «отсечь» часть клиентов, поскольку из-за высокого спроса они могли просто не выполнить объём заказов.

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