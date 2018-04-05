«Коммерсантъ» сообщил о покупке Mail.ru Group и «МегаФоном» сервиса заказа такси

Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке более 50% онлайн-агрегатора такси CityMobil, со ссылкой на два источника, близких к сделке, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, сделка обойдётся компаниям в 35 миллионов долларов. «МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group приобретёт примерно 25%, отметили собеседники. Представители CityMobil, Mail.ru Group и «МегаФона» комментировать сделку отказались.

Сделка будет «экспериментом, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси», сказал источник.

«Пока непонятно, идёт ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», — отметил он.

По словам собеседника издания, «МегаФон» и Mail.ru Group не планируют консолидировать CityMobil. Инвестировать в компанию намерены ещё несколько инвестфондов и глобальных компаний.

CityMobil начала искать инвесторов как минимум год назад, рассказал менеджер фонда, которому предлагали вложить деньги в этот агрегатор. В октябре 2017 года партнёром компании стала МТС. Позже она создала новый сервис «МТС Такси».

«Отличие сервиса МТС от аналогичных предложений заключается в том, что пользователям "МТС Такси" поездка может стоить всего один рубль. Оставшуюся часть стоимости клиенты могут оплатить бонусными баллами, полученными по программе лояльности "МТС Бонус" за пользование услугами связи и по итогам предыдущих поездок. В денежном эквиваленте стоимость поездки водителям возместит МТС», — рассказывали тогда в компании.

Однако уже в марте МТС заявила о закрытии сервиса.

«Мы не видим перспектив развития проекта "МТС Такси" в данном формате, поэтому приняли решение закрыть его. Проект не требовал значительных инвестиций ни на этапе запуска, ни в ходе работы», — пояснили в компании.

«МегаФон» и Mail.ru Group и ранее интересовались рынком такси. Последняя компания обсуждала покупку сервисов Gett и InDriver, однако обе сделки не состоялись. В компании объясняли это перенасыщенностью рынка.

В начале февраля «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-поездок в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка обошлась Uber в $225 млн, а «Яндексу» — в $100 млн.