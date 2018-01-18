«Коммерсантъ» сообщил о планах строительства в Севастополе гражданского аэропорта к 2020 году

Полноценный гражданский аэропорт на базе севастопольского военного аэродрома Бельбек может начать работу в 2020 году, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, эта цель закреплена в «дорожной карте» развития гражданского сектора аэропорта, вопрос обсуждался в декабре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. В ближайшее время Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» (АО «МАС») должны утвердить планы строительства взлётно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и всей необходимой инфраструктуры. Близкий к Минобороны источник сообщил, что строительством займутся военные, а ВПП будет готова уже к концу 2018 года.

«Особых сложностей при своевременном финансировании не видим», — отметил он.

В середине 2017 года директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин заявлял, что город намерен внести деньги, выделяемые на развитие гражданского сектора «Бельбека» в качестве федеральной субсидии, в уставный капитал АО «МАС» и получить долю в этом предприятии. В федеральной целевой программе, утверждённой правительством России, на развитие «Бельбека» заложена субсидия в 1,726 млрд рублей. Он предусмотрен в качества филиала аэропорта Симферополя.

Аэропорт Бельбек построен в 1941 году как военный аэродром, во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк, одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта с целью решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить Бельбек в перечень аэродромов совместного базирования. Бельбек предполагалось использовать в качестве запасного для аэропорта Симферополь, но оставались сложности: например, для приёма больших пассажирских самолётов нужно удлинять ВПП.