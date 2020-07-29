«Коммерсантъ» сообщил о планах Минпромторга по массовой установке алкозамков на автомобили в России

Министерство промышленности и торговли до конца 2020 года планирует разработать концепцию массовой установки алкозамков — устройств, блокирующих зажигание в машине при выявлении паров алкоголя, со ссылкой на протокол совещания в министерстве пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится о разработке плана по стимулированию «массового внедрения алкозамков в серийные модели» — предполагается, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку алкозамков российского производства.

Научному центру ФГУП НАМИ поручили проверить, как эти устройства повлияют на безопасность автомобилей: в частности, необходимо исключить ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу. Ожидается, что алкозамки получат статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и дорожными камерами. Инициативу уже поддерживала ГИБДД.

Как правило, алкозамки используют для контроля водителей, перевозящих пассажиров или замеченных ранее за пьяным вождением. Эксперты предупредили, что их установка приведёт к увеличению цены автомобилей, поскольку сами алкозамки стоят от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

В Швеции алкозамки применяются с конца 1990-х годов, отмечает издание. С 2022 года такими устройствами должны быть оборудованы все новые автомобили, произведённые в Евросоюзе.