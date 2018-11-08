«Коммерсантъ» сообщил о негласном повышении цен на топливо на АЗС

Крупные нефтяные компании на фоне требования о заморозке розничных цен на топливо скрыто поднимают цены для корпоративных клиентов, со ссылкой на собеседников в отрасли пишет «Коммерсантъ».

По словам источников, наценки для корпоративных клиентов ввела, в частности, «Газпромнефть». В письме генерального директора ООО «ЕКА-Процессинг» Евгения Черткова, адресованном клиентам, говорится, что «Газпромнефть» из-за нестабильной ситуации на рынке изменила условия обслуживания по картам: бизнес-клиентам теперь приходится платить на 1% больше «цены стелы» за бензин и на 5% больше — за дизельное топливо. Близкий к «Газпромнефти» собеседник издания назвал это повышение «сервисным сбором за топливную карту».

По словам собеседников, цены для корпоративных клиентов повышают все крупнейшие нефтекомпании. Это происходит после распоряжения правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Коммерсанту» сообщили, что информации о клиентских программах сетей АЗС в правительстве нет.

Рост цен ощутили в первую очередь ретейлеры и грузоперевозчики. Как отметил советник по развитию в «Деловых линиях» Андрей Воленко, транспортным компаниям в нынешних условиях приходится либо уходить с рынка, либо повышать тарифы.

«Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам — это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке. Раньше цены на товар по картам были на 3–7% ниже цен на стеле АЗС в зависимости от объёма выборки клиента»,— замечает Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков».

По его словам, дороже платить за горючее придётся в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты — это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.