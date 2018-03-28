«Коммерсантъ» сообщил о нецелевой трате 1,7 млрд рублей в МЧС

В Москве по обвинению в нецелевой трате более 1,7 миллиарда рублей арестованы экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов и бывший руководитель финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев, пишет «Коммерсантъ». Томашов находится в СИЗО, Ахмадеев — под домашним арестом.

По данным собеседников издания в силовых структурах, дело касается контрактов МЧС на поставку самолётов-амфибий «Бе-200» Таганрогским авиационным НПО имени Бериева. На это было выделено 1,74 миллиарда рублей, оборудование так и не поступило, а деньги были потрачены на покупку другой техники, включая машины и вертолёты «Ми-8».

На допросах Томашов утверждал, что решение о перенаправлении денег с самолётов на вертолёты было принято на коллегии МЧС в феврале 2016 года, за четыре месяца до того, как он занял должность директора департамента. Источники газеты отмечают, что Томашов знал об уголовном деле на протяжении трёх месяцев, но ничего не предпринимал. Согласно некоторым данным, адвокаты Томашова в апелляции на арест назвали справку ФСБ фикцией. Арест Томашова собеседники издания связывают с показаниями Ахмадеева, которого после возбуждения уголовного дела задержали, но после дачи объяснений перевели под домашний арест.

Следственное управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы обвиняет Томашова по части 2 статьи 285.1 УК («Нецелевое использование бюджетных средств, совершённое в особо крупном размере»). «Коммерсантъ» отмечает, что это статья средней тяжести и заключение под стражу в качестве меры пресечения в этом случае «применяется лишь в исключительных случаях». Следователи предоставили в суд справку из «антикоррупционного» управления «М» ФСБ, в которой говорилось, что Томашов встречался с людьми, при помощи которых планировал оказать воздействие на расследование своего уголовного дела.

«У Томашова орден Почёта, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", он до последнего не верил, что его возьмут под стражу, считая это публичным унижением офицера, у которого пять братьев являются военнослужащими», — сказал адвокат Томашова Владимир Калпин.

Он отметил, что его клиент категорически отрицает вину.