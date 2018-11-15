«Коммерсантъ» сообщил о дефиците топлива в Восточной Сибири

Из-за заморозки мелкооптоовых цен на топливо нефтяные компании сокращают продажи независимым сетям АЗС, что в Восточной Сибири привело к нехватке дизельного топлива, со ссылкой на собеседников на рынке и в правительстве пишет «Коммерсантъ».

По словам источников, нефтекомпании пытаются сократить убытки и отправить достаточно топлива на свои заправочные станции. Компании снизили объёмы отгрузок независимым АЗС, отказались от скидок для мелкооптовых покупателей и требуют у клиентов полную предоплату. В центральной части России это не вызвало особых проблем, но в Восточной Сибири, где доля независимых АЗС высока, «ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов».

Один из источников издания рассказал, что заявки независимых АЗС на топливо на прошлой неделе выполнялись лишь на 5–10%. Президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников заявил, что «политика "Газпром нефти" — обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка». Он отметил, что в данный момент на рынок в регионе топливо поставляет лишь «Роснефть», а перебои возникали всю неделю.

АЗС пытаются купить топливо у «Роснефти», у Ачинского нефтеперерабатывающего завода скапливаются бензовозы.

«По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция — дизтопливо, его отпуск существенно сокращён», — заявил Решетников.

В компании «Газпромнефть — региональные продажи» изданию заявили, что предоставляют «равный доступ к ресурсу» для всех игроков на рынке, а объёмы поставок в Красноярский край не сокращали.