«Коммерсантъ»: РЖД готовит реформу своего транспортно-логистического бизнеса

Госкорпорация «Российские железные дороги» готовит реформу своего транспортно-логистического бизнеса, со ссылкой на проект соответствующей концепции, рассчитанной на период до 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из источников издания, проект разработан консалтинговой компанией A.T.Kearney, но обсуждение пока не проходил. По словам другого собеседника, обсуждение было и концепцию отправили на доработку. Представитель РЖД назвал концепцию «сырой промежуточной версией». Что войдёт в итоговый вариант для рассмотрения руководством компании, станет понятно только после детальной проработки.

Проект строится на положениях долгосрочной программы развития «Российских железных дорог», по которой доля транспортно-логистических услуг в бизнесе монополии должна вырасти к 2025 году до 25%, а при устойчивом росте погрузки и грузооборота должна быть увеличена рентабельность логистического бизнеса. Для этого нужно освоить новые виды деятельности: стивидорный бизнес, перевозки внутренним водным и автомобильным транспортом.

Для начала предлагается рассмотреть возможность покупки контейнерных терминалов на Балтике ввиду наибольшего экономического эффекта. Параллельно развивать потенциал складских мощностей за счёт выхода на рынок автоперевозок — доставки на короткие расстояния грузов для клиентов РЖД.

Во внутренний водный транспорт — партнёрства с крупными пароходствами — планируется идти для устранения конкуренции с ним же и роста погрузки. Однако создание своего флота сочтено компанией нецелесообразным, исключая покупку небольшого числа судов «для локального давления на владельцев флота» в районах наиболее сильной конкуренции.

«Также РЖД предложено остаться в контейнерном бизнесе. По решению правительства о продаже принадлежащих компании 50% + 2 акции ПАО "Трансконтейнер" монополия получила возможность направить полученные средства на создание альтернативного оператора. В концепции говорится, что для успешной работы нужна доля на этом рынке не менее 10% и за 6 лет "Российским железным дорогам" надо вложить 30 млрд рублей и купить свыше 32 тысяч контейнеров и 9 тысяч фитинговых платформ», — добавляет «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что оператора можно создать «силами и на балансе» «дочки» монополии — АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), которую также планируется развивать, увеличивая её долю рынка. Это потребует вложений 373 млрд рублей в 2017–2025 годах (127 млрд рублей из этого за счёт долгосрочных долговых обязательств) для покупки 135 тысяч вагонов, кроме того, следует арендовать 70 тысяч вагонов в год.

При этом, как отмечается в проекте, РЖД должны оставаться не на всех рынках — перевозчику рекомендован выход из «Рефсервиса», владеющего рефрижераторным парком.