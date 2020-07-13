«Коммерсантъ» назвал имена претендентов на пост главы Хабаровского края

Кремль не будет затягивать с отставкой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, решение будет объявлено в начале этой недели, сейчас идёт подбор кандидатур на его замену, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, арест Фургала не был неожиданностью для внутриполитического блока Кремля — там рассчитывали, что задержание состоится сразу после того, как был задержан деловой партнёр Фургала Николай Мистрюков, попавший под следствие в ноябре 2019 года. Решение по увольнению хабаровского губернатора, как утверждает высокопоставленный федеральный чиновник, будет принято до четверга.

Источники называют не менее пяти кандидатур на должность главы региона: это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускник Высшей школы КГБ СССР, экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк, заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов (назначение будет зависеть от договорённостей с полпредом Юрием Трутневым) и председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв. Не исключено также, что исполняющим обязанности губернатора могут назначить заместителя Фургала Юрия Золочевского или бывшего зампреда правительства региона Андрея Базилевского.

Напомним, Сергей Фургал на должность губернатора Хабаровского края был выбран в 2018 году, он обошёл представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта, руководившего регионом девять лет. В ночь на 9 июля 2020 года он был задержан и доставлен в Москву, в Басманном суде ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Сразу после задержания местные жители устроили массовую акцию протеста против задержания губернатора, всего в городе уже состоялось три стихийных митинга.