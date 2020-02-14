«Коммерсантъ»: Из-за коронавируса задерживается производство планшетов для всероссийской переписи населения

Поставка необходимого количества планшетов для всероссийской переписи населения может оказаться под угрозой в связи с задержкой комплектующих из Китая, со ссылкой на три источника пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из них, поставщики планшетов для переписи — компании «Байтэрг» и «Аквариус» — не могут получить комплектующие для производства устройств из-за продления каникул на фабриках китайской провинции Хубэй в связи с коронавирусом. В «Байтэрге» ситуацию не прокомментировали, в «Аквариусе» заявили, что надеются на восстановление поставок. Минпромторг сообщил, что первая партия комплектующих уже поступила в РФ и планшеты будут произведены в срок. Росстат отметил, что устройства необходимо начинать развозить по стране уже весной.

По словам одного из источников «Коммерсанта», в качестве пессимистического рассматривается сценарий, при котором планшетами обеспечат только Центральный регион России.

«Скорее всего, перепись будет дублироваться на бумаге, поэтому переносить её из-за недостатка планшетов не будут», — сказал собеседник издания.

При этом, по словам представителя Росстата, бумажные листы будут использоваться только в случае крайней необходимости (например, по требованию респондента), а их доля составит не более 10% от объёма, который потребовался бы для традиционной переписи.

Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре 2020 года, для неё потребуется 360 тысяч планшетов. Сначала их планировали купить в Китае, но после жалобы российских производителей выбрали отечественных поставщиков, в результате стоимость контракта выросла на полтора миллиарда рублей.