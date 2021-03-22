«Коммерсантъ»: Губернатора Пензенской области заподозрили в растрате трёх миллиардов рублей

За время пребывания Ивана Белозёрцева на посту губернатора Пензенской области Счётная палата нашла множественные злоупотребления в региональных ведомствах на 2,9 миллиарда рублей, а также регулярные нарушения на всех стадиях госзакупок, со ссылкой на источник пишет «Коммерсантъ».

По словам источника, самые серьёзные нарушения были обнаружены при реализации федеральных целевых программ — расходы на них на 1,5 миллиарда рублей превысили запланированные. Кроме того, региональный фонд капремонта потратил 69 миллионов рублей на ремонт лифтов, которые в нём не нуждались, а департамент ЖКХ на 25 миллионов рублей завысил стоимость ремонта дорог. Всего Счётная палата выявила около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах.

Напомним, Белозёрцева задержали накануне после обыска по подозрению в получении взятки на сумму около 31 миллиона рублей. Источники «Коммерсанта», РБК и ТАСС говорили, что у него в квартире нашли от 300 до 500 миллионов рублей наличными. «Коммерсантъ» также сообщал, что у губернатора в сейфе нашли пистолет без документов на него, но следователи сомневаются, что он находится в боевом состоянии. Оружие отправили на экспертизу.

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года Белозёрцев получил 31 миллион рублей, часы Breguet и автомобиль Mercedes V250D от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жены. За это губернатор оказывал им преференции при распределении госконтрактов на поставки медикаментов в региональные больницы.

В 2020 году «Фармация» выиграла в регионе тендеры на сумму 1,8 миллиарда рублей, уточняет «Коммерсантъ». При этом Пензенская область не входит в число крупных клиентов компании — её крупнейшими заказчиками выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав, от них «Биотэк», владеющий «Фармацией», получил контракты на сумму 14,5 миллиарда рублей.

22 марта Белозёрцева и Шпигеля могут отправить под арест в СИЗО «Лефортово», однако «некоторые из их предполагаемых сообщников ещё могут сохранить свободу, активно сотрудничая со следствием», пишет «Коммерсантъ». Собеседник издания предположил, что на губернатора могут завести дело о превышении должностных полномочий и злоупотребления ими, а также халатности.