«Коммерсантъ» анонсировал перенос введения «закона Яровой»

Правительство решило смягчить условия выполнения «закона Яровой», обязывающего операторов хранить информацию о переписке и звонках пользователей, и отложить сроки его введения, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Минкомсвязи отказалось от требования рассчитывать объём хранилищ информации пользователей на основании монтированной ёмкости сетей операторов, что должно снизить траты операторов, говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Письмо чиновника было направлено в ответ на заключение, к которому пришла комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям.

Министерство также признало, что совокупная монтированная ёмкость сетей выше фактического трафика абонентов. В изменённом проекте постановления Минкомсвязи говорится, что операторам нужно будет хранить фактически переданный трафик за исключением голоса в течение 30 суток. Объёмы подлежащей хранению информации могут быть изменены после 1 декабря 2022 года.

В предыдущей версии постановления говорилось, что с 1 июля 2018 года операторам независимо от объёма трафика для реализации закона необходимо будет иметь 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с ёмкости сети, объём должен был ежегодно в течение пяти лет увеличиваться на 15%. Общие траты на это «МегаФона», МТС и «Вымпелкома» в 2018 году РСПП оценил в 100 миллиардов рублей. Эксперты отмечали, что в действительности операторы могут позволить себе тратить на эти нужны не более 3 миллиардов в год каждый. В письме Алхазова уточняется, что денег на компенсацию трат по «закону Яровой» в бюджете не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что для хранения данных пользователей операторы смогут использовать имеющееся оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов». По мнению собеседника «Коммерсанта» в одном из операторов связи, новая версия правительственного постановления сокращает траты компаний, но незначительно.

Ранее, 19 января, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о возможном переносе вступления в силу требования закона о хранении трафика пользователей с 1 июля 2018 года на несколько месяцев позже. Собеседник «Коммерсанта» на рынке связи рассказал, что речь идёт об октябре 2018 года. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян оптимальной назвал отсрочку как минимум до 2020 года.