«Коммерсантъ» анонсировал начало губернаторских отставок

Во второй половине октября могут начаться губернаторские отставки в регионах, где в следующем году пройдут выборы, пишет «Коммерсантъ».

Три источника издания подтвердили высокую вероятность отставки главы ЕАО Александра Левинталя, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн. Также может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Кроме того, есть информация о претензиях со стороны администрации президента к губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Среди возможных кандидатов на отставку также называют главу Камчатки Владимира Илюхина, губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, глав Калужской и Архангельской областей Игоря Орлова и Анатолия Артамонова.

Ранее отставку 11 губернаторов спрогнозировали аналитики «Минченко консалтинг».

Последние несколько лет отставки главы регионов проходят в две волны — весной и осенью, и осень этого года не станет исключением. Губернаторов сменяют перед выборами, которые в следующем году пройдут в 16 регионах, непрямые выборы также пройдут в ХМАО.