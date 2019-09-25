Эксперты назвали семь губернаторов с высокими шансами на отставку

Семь губернаторов, чьи полномочия заканчиваются в 2020 году, имеют высокие шансы на отставку, со ссылкой на доклад «Минченко консалтинг» пишет «Дождь».

Эксперты проанализировали устойчивость 17 губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году. Из доклада следует, что наиболее высокие шансы на отставку у семи глав регионов. Трое из них — это «ветераны», которые к 2020 году будут находиться на посту около десяти лет: Михаил Игнатьев (Республика Чувашия, на посту с 2010 года), Наталья Комарова (ХМАО, на посту с 2010 года), Владимир Илюхин (Камчатский край, на посту с 2011 года). Их оценка устойчивости — девять баллов, у лидера рейтинга устойчивости Михаила Развозжаева в Севастополе — 14. Причина во всех случаях в наличии конфликтов с силовиками и конфликтах с федеральными и региональными элитами, поясняют эксперты.

Ещё несколько губернаторов попали в «красную зону» из-за наличия конфликтов федерального уровня. Наихудшее положение в рейтинге у губернатора-коммуниста Сергея Левченко (4 балла), возглавляющего Иркутскую область. Недовольство работой Левченко в федеральном центре «получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений в области», отмечается в докладе. Отставку также предсказывают и главе Архангельской области Игорю Орлову (7 баллов), который «растерял свой политический капитал после затяжного конфликта вокруг станции Шиес», где жители уже год протестуют против строительства мусорного полигона. Низкий балл получили также глава Еврейской автономной области Александр Левинталь (6 баллов), который «не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами», и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (8 баллов), накопивший «серьёзный потенциал федеральных конфликтов». В этом году кандидаты от власти проиграли выборы в нескольких муниципалитетах Кубани, и эксперты считают, что это тоже отразится на карьере губернаторов.

Вероятность отставки в трёх из этих регионов подтверждают источники, близкие к администрации президента, — это Камчатский край, Иркутская и Архангельская области. Кроме того, эксперты считают, что досрочно в отставку может быть отправлен глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, устойчивость которого значительного пошатнулась после уголовного дела против близкой к нему семьи Арашуковых.