«Коммерсантъ»: 80% регионов России нуждаются в лекарствах

Региональные власти закупили 91,3 млн упаковок препаратов для льготников, заплатив за это 102,8 млрд рублей, однако этого недостаточно для 80% регионов страны, со ссылкой на исследование DSM Group пишет «Коммерсантъ».

«Потребность в препаратах в регионах до сих пор остаётся крайне высокой», — подчёркивает гендиректор DSM Group Сергей Шуляка.

Заявление подтверждается данными фонда «Здоровье», согласно которым только у 17 из 85 регионов России есть все противоопухолевые лекарства из списка «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (ЖНВЛП). Проблема касается и других групп препаратов: так, медикаментами для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями обладают также не более 17 регионов. Директор фонда «Здоровье» отмечает, что в остальных регионах льготники не могут получать необходимые им медикаменты бесплатно или даже за полцены. Сергей Шуляк отмечает, что регионы так и не смогут привести перечни к полному соответствию нормам, но пациенты смогут потребовать необходимые медикаменты через суд.

Ранее, в августе, президент России Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и губернаторам привести региональные перечни лекарств к полному соответствию с федеральным списком «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». В Минздраве отмечают, что анализируют ситуацию в регионах по льготным препаратам.