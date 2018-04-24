Комитет Совфеда рекомендовал внести изменения в законопроект о контрсанкциях

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США с рядом оговорок, со ссылкой на отзыв комитета на документ пишет РИА Новости.

В частности, комитет отметил, что запрет на ввоз в Россию лекарств из США не должен касаться препаратов «адекватной стоимости, важных для жизни и здоровья граждан». Конституционный комитет также просит уточнить используемое в законопроекте понятие «экономические санкции» для соблюдения требования «определённости правового регулирования». Отзыв был направлен в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.

Депутаты рассмотрят законопроект об антисанкциях 15 мая. Под проектом подписались ещё 322 депутата, в основном из «Единой России». Документ, в частности, даёт правительству возможность вводить новые ограничения: под частичный запрет могут впервые попасть импортная алкогольная и табачная продукция, некоторые виды лекарств, может быть расширено эмбарго в отношении продуктов питания и программного обеспечения.