Комитет по здравоохранению проверит морг Санкт-Петербурга из-за выступления стриптизёрши на корпоративе (ВИДЕО)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проведёт проверку городского бюро судебно-медицинских экспертиз после публикации в сети видеозаписи корпоратива, на которой сотрудников морга с 23 февраля поздравляет стриптизёрша.

«Руководитель учреждения Игорь Лобан сегодня в командировке, возвращается из неё и проведёт разбирательство на месте. По результату скажем, были ли какие-то нарушения», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Ранее издание опубликовало видеозапись, на которой девушка в костюме морячки танцует стриптиз для сотрудников бюджетного учреждения в одном из помещений морга.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил, что приходила «барышня и поздравляла». «Девушка как девушка», — отметил он.