Комиссия Совфеда по борьбе с «иноагентами» заявила об усилении финансирования несистемной оппозиции

Комиссия Совфеда по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ выпустила специальный доклад в преддверии выборов президента, пишет «Интерфакс». Авторы доклада уверены, что из-за рубежа стало поступать больше денег для финансирования внесистемной оппозиции, пропагандирующей бойкот президентских выборов.

«Сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока», — сказано в докладе.

Также в документе указано, что «западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно», авторы доклада связывают это с тем, что «большинство российских граждан негативно относятся к разного рода агентам влияния».

Но, как следует из документа, это не останавливает «агентов влияния».

«Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в том числе покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или её к намеченной извне цели», — отмечается в докладе.

Комиссия верхней палаты по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ была создана в 2017 году. Целью комиссии сенаторы ставили мониторинг «враждебной активности» иностранных государств и международных организаций на российском направлении. Парламентарии указывали, что это «вынужденная и исключительно правовая реакция» на «резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов в нашей стране».