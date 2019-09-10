Комиссия по расследованию иностранного вмешательства проверит деятельность Навального и Соболь

10.09.2019 20:08
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверить деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Как сообщает «Интерфакс», таким образом Володин отреагировал на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о том что российские оппозиционеры работают на иностранные государства.
Напомним, комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России создали в августе этого года, после серии несогласованных митингов, прошедших в Москве. По мнению депутатов, таким образом западные страны пытались вмешаться в российскую избирательную кампанию.