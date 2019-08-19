После митингов в Москве в Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

В Госдуме создана специальная комиссия, которая займётся расследованием вмешательства во внутренние дела России. Особое внимание будет уделено протестным акциям, которые с июля проходят в Москве.

«Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна — невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления „Вставай, Москва“, призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем», — цитирует Znak.com заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Первое заседание комиссии пройдёт уже 30 августа, в её состав вошли 12 депутатов. Некоторые из них будут отозваны из отпусков «для незамедлительного начала работы комиссии».

После протестов в Москве председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявлял о том, что в протестных акциях «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России». Также по его мнению, члены Совета по правам человека, выступавшие с обращениями к властям по поводу акций протеста в Москве, «обработаны» американскими структурами.