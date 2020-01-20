Комиссия по этике в гордуме Нижнего Тагила вновь рассмотрела вопрос о лишении депутата Марии Лисиной мандата за нарушения в декларации

Комиссия по регламенту и этике в гордуме Нижнего Тагила сегодня, 20 января, вновь рассмотрела вопрос о лишении депутатских полномочий Марии Лисиной. Она, как и ещё двое её коллег (Роман Гореленко и Игорь Темнов), допустила ошибки в декларации о доходах и имуществе за 2018 год. Стоит отметить, год назад в её декларации также были обнаружены неточности, они, как и в этот раз, были признаны несущественными.

Ранее Ленинский районный суд признал решение думы о сохранении мандата незаконным и потребовал повторно изучить ситуацию. Истцом выступила Ленинская прокуратура, которая уже не первый год требует применять к нарушителям антикоррупционного законодательства более суровое наказание, чем предупреждение. По факту изменения, которые внесут в решение НТГД, будут носить скорее формальный характер.

«Суд указал, что дума при принятии решения в отношении депутата не указала вид наказания, который определяет. А в настоящее время закон позволяет это сделать. Было указано “предупредить о ненарушении в дальнейшем”. В новой редакции решения, которое рассматривается сегодня от комиссии и от думы, предлагается признать факт нарушения, то, что данное нарушение является несущественным, и не применять такую меру наказания, как лишение статуса. Будет применён такой вид наказания, как предупреждение», — пояснил спикер гордумы Вадим Раудштейн.

Такое же решение будет принято в конце января на очередном заседании НТГД.

Напомним, в этом году Лисина, Гореленко и Темнов предоставили информацию не обо всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. В частности, Мария Лисина в 2018 году заработала полмиллиона рублей. После проверки достоверности и полноты деклараций выяснилось, что она не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. Все счета были нулевые, то есть на них нет никаких денежных средств. Из-за нарушений прокуратура Ленинского района потребовала лишить народных избранников мандатов. Но на заседании НТГД в июле депутаты решили простить своим коллегам допущенные «несущественные» нарушения и не стали лишать их полномочий, ограничились лишь вынесением предостережений. Сотрудники надзорного ведомства с позицией думы не согласились и направили в Ленинский районный суд административный иск о признании решения коллегиального органа незаконным. При этом рассматривать дело решили на примере Марии Лисиной, которая допустила нарушения в декларациях уже второй раз. Роману Гореленко и Игорю Темнову не пришлось являться в суд. Гордума дело проиграла.