Комиссия Госдумы отказалась лишать мандата самого богатого депутата

Комиссия Госдумы по контролю за доходами не будет лишать депутата от «Единой России» Андрея Палкина мандата, со ссылкой на источники комиссии и близкие к руководству фракции пишет РБК.

По данным источников издания, на заседании комиссии, назначенном на 8 декабря, будет принято решение не лишать Палкина мандата. Однако, отметили два источника в «Единой России», к депутату «есть вопросы».

Андрея Палкина, задекларировавшего самый большой среди депутатов доход, подозревают в том, что он направляет официальные запросы «в личных интересах», что является нарушением закона.

«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — сказал один из собеседников.

Источник РБК в комиссии отметил, что «было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий». При этом он не исключил, что в отношении действий депутата может потребоваться дополнительная проверка.

«Если будет необходимо, мы запросим дополнительную информацию у прокуратуры», — отметил он.

Напомним, Андрей Палкин, избранный в Госдуму в 2016 году, задекларировал доход за 2015 год в размере 1,5 миллиарда рублей. В 2016 году, согласно поданной Палкиным декларации, его доходы составили 678 миллионов рублей.

В начале 2017 года парламентарий подал заявление о банкротстве, в марте была начата процедура реструктуризации его долгов. По состоянию на тот момент налоговая задолженность Палкина составляла 147 миллионов рублей.