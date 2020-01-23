Комик Александр Долгополов покинул Россию из-за проверки его выступления полицией

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как полиция начала проверку его выступления, сообщил «МБХ Медиа» адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв.

Полиция начала проверку после получения жалобы от жителя подмосковного Орехово-Зуево, он утверждал, что слова комика оскорбляют чувства верующих.

«Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить», — сказал Соловьёв.

Ранее в интервью «Настоящему времени» Александр Долгополов рассказал о планах выступить в баре «Большой город» в центре Москвы. Во время подготовки к выступлению неизвестный мужчина в гражданской одежде «настойчиво интересовался» у администрации, приехал ли комик и будет ли он выступать. По словам концертного директора Долгополова Армена Гандиляна, артист «почувствовал угрозу», отменил выступление, а позже уехал из страны.

Накануне петербургский стендап-клуб HopHead получил письмо из ГУ МВД по Московской области, в котором полиция просит сообщить, выступал ли в клубе Долгополов, а также указать дату съёмки видео и сведения о выступавшем. Baza нашла мужчину, отправившего жалобу: по информации издания, он «придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой ДНР/ЛНР и подписан на паблик Первого канала во "ВКонтакте"».