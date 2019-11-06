Команда «Юриэлт» поддержала челлендж АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Сотрудники агентства недвижимости «Юриэлт» приняли участие в «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной 2019 года для помощи тяжелобольным детям. Коллектив компании закупил для подопечных фонда «Живи, малыш» пелёнки с подгузниками, салфетки и другие необходимые расходные материалы. Сейчас под опекой благотворительной организации находятся 40 семей. Они каждый день нуждаются в различных средствах гигиены. Фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» ежемесячно тратит на обеспечение подопечных средствами гигиены более 50 тысяч рублей.

«Мы приняли эстафету благотворительной акции для помощи детям-инвалидам нашего города. Наш вклад — это малая крупица в добром деле. Надеемся, что и вы протянете руку помощи маленьким нуждающимся тагильчанам. И мы передаём эстафетную палочку для участия в “Добром челлендже” нашим друзьям и коллегам “Нижнетагильской гильдии риэлторов”», — рассказали в агентстве недвижимости.

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и бросают вызов другим организациям. Эстафетную палочку агентству недвижимости «Юриэлт» ранее передали сотрудники компании «Этажи». Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Герои проекта

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. На днях челлендж поддержали в НТИ УрФУ. Также в благотворительной акции приняла участие команда АСМОТО (официальный дилер LADA в Нижнем Тагиле). О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш».

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 20 тагильских организаций. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, автошкола «Джек» и ООО «Синегорье», а также Нижнетагильская гордума.