Команда «Этажей» поддержала «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям (ВИДЕО)

Сотрудники риэлторской компании «Этажи» приняли участие в «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной этого года для помощи неизлечимо больным детям. Менее чем за месяц они собрали и передали подопечным благотворительного фонда «Живи, малыш» необходимые для них средства гигиены. Ежедневно семьи с тяжелобольными детьми нуждаются в подгузниках, пелёнках, салфетках, катетерах, питательных зондах и шприцах.

«Мы с удовольствием приняли эстафетную палочку от компании Crazy Brew. Компания “Этажи” верит в то, что равнодушных людей меньше, чем тех, которые хотят помочь. Как не бывает чужих детей, так и не бывает чужих бед. Особенные дети в большей степени нуждаются в заботе, любви и помощи. Кто сеет добро, тот будет пожинать добро. Чужого горя не бывает, и нет нигде чужих детей. И пусть никто не забывает, что вместе мы всегда сильней. Спасибо каждому, кто сделал жизнь наших детей немного лучше. Пожелаем фонду “Живи, малыш” больше внимания со стороны общественных организаций», — говорят в компании «Этажи».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. Коллектив «Этажей» бросил вызов сотрудникам компании «Юриэлт».

Герои проекта

Сейчас под опекой фонда «Живи, малыш» находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей обычными средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 20 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, ООО «Синегорье» и Нижнетагильская гордума. В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское» и мэрия Нижнего Тагила.