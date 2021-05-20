Команда Уральской биеннале современного искусства приедет в Нижний Тагил в конце мая

Шестая Уральская индустриальная биеннале современного искусства в 2021 году пройдёт сразу на двух площадках в Нижнем Тагиле. В рамках программы арт-резиденции в бывшем колледже «Самородок» подготовят выставку «Краткая история современного искусства Нижнего Тагила» (12+), которая познакомит с творчеством местных художников. А в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будет представлен проект японского автора Икуру Куваджимы, посвящённый судьбе тагильчанина, забытого на родине.

Японский художник приедет в Нижний Тагил уже 23 мая. Бывший журналист Икуру Куваджима уже много лет живёт в России. В своих последних художественных проектах он исследует эмиграцию из Европы в Азию 20–40-х годов XX века.

В резиденции Уральской биеннале в Нижнем Тагиле японец продолжит работать над этой темой. Герой его проекта — родившийся в нашем городе и ставший впоследствии легендой японского бейсбола Виктор Старухин. Свой проект Икуру Куваджима представит в сентябре.

Будущий спортсмен родился 16 марта 1916 года в Нижнем Тагиле в зажиточной семье Константина и Евдокии Старухиных, которые владели лесопилкой. В 1919 году с отступлением армии Колчака семья уехала из Нижнего Тагила в Китай, Харбин. А в 1929 году перебралась в Японию, где Виктор начал играть в бейсбол и благодаря прекрасным физическим данным сразу же стал местной спортивной звездой. Виктор Старухин является национальным героем Японии и одним из лучших бейсболистов XX века. В Японии его именем назван 25-тысячный стадион, но на исторической родине о нём уже не помнят.



Материал проекта Икуру Куваджимы для Нижнего Тагила / фото предоставлено пресс-службой Уральской индустриальной биеннале



Публичная программа арт-резиденции биеннале в Нижнем Тагиле откроется лекцией Алексея Бойко «“Я так тоже могу!”: Фигура художника в прошлом и современности» (12+) в Нижнетагильском музее искусств. Искусствовед и один из ведущих специалистов в сфере музейного образования Русского музея Санкт-Петербурга расскажет, как менялись представления о роли художника на протяжении всей истории искусства.

«Предлагаем разобраться, почему труд художника заключается не только в написании картин и создании скульптур или декоративных объектов. При чём здесь архивные исследования или общественные эксперименты — и почему это всё ещё искусство? Зачем художнику создавать личную мифологию и превращать собственную жизнь в художественный проект? И, наконец, выясним, какие критерии пришли на смену живописному мастерству для определения профессионализма художника», — говорят в пресс-службе биеннале.

Лекция пройдёт 28 мая 18:00 в главном здании музея искусств на Уральской, 7. Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Организаторы Уральской биеннале приглашают тагильчан контактировать с авторами, участвовать в создании художественных объектов и посетить публичные встречи с приглашёнными гостями. Кроме того, любой желающий сможет стать слушателем лекций об искусстве, которые пройдут в ходе подготовки проекта. Летом в Нижнем Тагиле будет запущен экскурсионный маршрут биеннале.

6-я биеннале состоится осенью 2021 года. Екатеринбург и города региона станут территорией активного современного художественного процесса. Тема биеннале, определяемая командой, вторит цитате из Екклесиаста — «Время обнимать и уклоняться от объятий».