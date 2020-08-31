Команда Навального выпустила расследование по итогам поездки в Сибирь, закончившейся отравлением политика

Команда Алексея Навального выпустила фильм-расследование, снятый во время поездки политика в Сибирь. В нём на примере Новосибирска рассказывается о важности региональных выборов.
«20 августа Алексей Навальный был отравлен, он до сих пор находится в коме. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где снимали несколько фильмов-расследований о региональной политике. Сегодня мы публикуем первый», — начинается видео.
В фильме «Кто захватил столицу Сибири и как её освободить» рассказывается о коалиции «Новосибирск 2020», которая была сформирована в городе разными политическими силами и противостоит «Единой России». Возглавляет коалицию оппозиционер Сергей Бойко, который занял второе место на недавних выборах мэра.
Навальный утверждает, что в Новосибирске порядка 1,2 млн избирателей, из них участие в голосовании примут около 249 тысяч человек, поэтому команде Навального в Новосибирске нужно собрать 122 тысячи единомышленников, чтобы выиграть выборы. Чтобы не допустить единороссов в горсовет депутатов, Навальный призывает своих сторонников регистрироваться на сайте «Умного голосования» и проголосовать за самого сильного оппонента партии власти.
Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.
Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.
Сейчас оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи заявили, что уверены в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Министерство иностранных дел Германии заявило о готовности ввести ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за его отравлением стоят российские власти.