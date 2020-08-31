Команда Навального выпустила расследование по итогам поездки в Сибирь, закончившейся отравлением политика

Команда Алексея Навального выпустила фильм-расследование, снятый во время поездки политика в Сибирь. В нём на примере Новосибирска рассказывается о важности региональных выборов.

«20 августа Алексей Навальный был отравлен, он до сих пор находится в коме. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где снимали несколько фильмов-расследований о региональной политике. Сегодня мы публикуем первый», — начинается видео.

В фильме «Кто захватил столицу Сибири и как её освободить» рассказывается о коалиции «Новосибирск 2020», которая была сформирована в городе разными политическими силами и противостоит «Единой России». Возглавляет коалицию оппозиционер Сергей Бойко, который занял второе место на недавних выборах мэра.

Навальный утверждает, что в Новосибирске порядка 1,2 млн избирателей, из них участие в голосовании примут около 249 тысяч человек, поэтому команде Навального в Новосибирске нужно собрать 122 тысячи единомышленников, чтобы выиграть выборы. Чтобы не допустить единороссов в горсовет депутатов, Навальный призывает своих сторонников регистрироваться на сайте «Умного голосования» и проголосовать за самого сильного оппонента партии власти.