Колёса в сборе при покупке SKODA KODIAQ в подарок!

Уважаемые ценители марки ŠKODA!

У нас для вас прекрасная новость. При покупке нового KODIAQ вы получаете комплект зимних колёс в сборе! Этот приятный сюрприз поможет вам подготовиться к путешествиям по заснеженным дорогам и ещё раз подчеркнёт заботу марки о безопасности.

Модель KODIAQ отлично приспособлена для эксплуатации в суровое время года, а также для езды в условиях бездорожья. Дорожный просвет в 187 мм позволяет с лёгкостью преодолевать крупные неровности и препятствия. В своём первом семейном внедорожнике марка ŠKODA предусмотрела также большой набор вспомогательных систем для водителя, многие из которых до сих пор были представлены в автомобилях более высокого класса. В базовое оборудование для комплектаций Ambition Plus и Style Plus, доступных в настоящее время для заказа в России, входят литые диски MITYKAS 17'' и литые диски TRITON 18'' соответственно. Опционально доступны также 19-дюймовые колёсные диски.

Чем же примечателен KODIAQ:

— новый дизайн от ŠKODA теперь в сегменте SUV; лёгкая, безопасная конструкция кузова;

— просторный салон, самый большой в классе багажный отсек объёмом до 1980 л;

— длина 4,70 м, регулируемый задний диван, опциональный третий ряд сидений;

— буксировка прицепа массой до 2,5 т, возможность использования ассистента при движении с прицепом (Trailer Assist);

— функциональность и практичность благодаря более чем 30 решениям Simply Clever, включая защиту дверной кромки и два зонтика;

— передовые вспомогательные системы для водителя, зачастую доступные только в автомобилях более высокого класса;

— самые современные информационно-развлекательные системы, Phonebox с функцией индуктивной зарядки доступен в качестве опции;

— три двигателя, высокая эффективность при разумном расходе топлива;

— шестиступенчатая и семиступенчатая DSG, полный привод;

— сбалансированная подвеска, возможность выбора режима вождения Driving Mode Select и работы амортизаторов адаптивной системы регулирования ходовой части DCC* в качестве опции.

ŠKODA KODIAQ доступен для заказа и тест-драйва в автоцентре Европа Авто Тагил!

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Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

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