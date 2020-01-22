Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить заниматься долгами по оплате услуг ЖКХ, со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц пишет «Коммерсантъ».

В изначальном варианте законопроекта предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Взыскание долгов допускалось только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Участники рынка ЖКХ выступали против установления обязательного претензионного порядка (до суда) при работе с должниками, поскольку это создало бы дополнительные расходы и другие риски. Согласно новой версии законопроекта, его решено было сделать необязательным.