«Когда увидела доменную печь, просто дух захватило». На ЕВРАЗ НТМК запустили промышленные экскурсии 

На ЕВРАЗ НТМК запустили туристический проект — отныне любой желающий может попасть на экскурсию на производство и почувствовать себя металлургом. Промышленные экскурсии на предприятии впервые начали проводить в 2018 году, а сейчас, благодаря проекту «Промышленный туризм», их решили сделать круглогодичными. В первый день весны журналист АН «Между строк» Ирина Чувашова побывала на одной из таких экскурсий и за три часа успела посмотреть ключевые металлургические производства.

Организаторы могут предложить на выбор четыре обзорные экскурсии: «От истории к современности», «Эволюция стали», «Здравствуй, металлург», «Путь ж/д колеса». 1 марта в Нижний Тагил протестировать маршрут «Путь ж/д колеса» приехали сотрудники туристических компаний из Екатеринбурга и Тюмени.

Экскурсия на завод начинается рано утром, около 08:00, в Музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК, где находятся очень красивые, современно оборудованные экспозиции. Экскурсовод музея рассказывает о профессиях на комбинате, профессиональной подготовке, корпоративной культуре и трудовых традициях НТМК. Что сразу приковывает взгляд, так это большие макеты доменной печи и цеха прокатки широкополочных балок. Организаторы доброжелательны во всём, следят за каждым участником группы, всегда ответят на любой вопрос и подождут, если ты чем-то залюбовался и отстал.

«Промышленный туризм на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК сейчас активно развивается. Мы гостеприимно распахнули свои двери для туристов, жителей и гостей города. Все маршруты безопасны, а экскурсии познавательны, зрелищны и необычны. Мы хотим, чтобы наши экскурсии были доступны каждому», — рассказывает организатор ЕВРАЗ НТМК по промышленному туризму Виктория Егорова.

Впереди самое интересное — посещение завода, но для начала нужно переодеться в подходящую одежду. Все мы оказываемся в уютном кабинете с отдельными шкафчиками и примерочными, прямо как в магазине одежды. В шкафчиках каждого гостя ждёт корпоративная спецодежда нужного размера: штаны, куртка, ботинки, каска, а ещё респиратор, перчатки, очки, балаклава.

Переоделись, сели в автобус и отправились в цех. По дороге всем выдают радиогиды. Делается это для того, чтобы каждый услышал рассказ экскурсовода, несмотря на шум в цехах.

«Я впервые на промышленной экскурсии. Когда увидела доменную печь, весь этот металл, просто дух захватило. С таким производством наша страна будет героем всегда. Я считаю, что нужно возить сюда студентов, старшеклассников, чтобы они реально понимали, где настоящие профессии для мужчин», — говорит екатеринбургский экскурсовод и педагог Елена Ивонина.

Наш журналист Ирина Чувашова тоже впервые увидела гигантские доменные печи, которые являются самыми высокопроизводительными и экономичными не только в России, но и в Европе. Системы полностью автоматизированы и экологичны. Также воочию увидела журналист и пульт управления, посмотрела за выпуском чугуна из лётки доменной печи. И конечно же, сделала селфи на фоне огненных брызг.

«В нашем регионе предприятий очень мало, буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. Я сегодня с удовольствием посмотрела, как работает большой металлургический завод изнутри, узнала, какая ответственная задача лежит на его работниках. Спасибо за открытые двери, за открытый диалог. Надеюсь, жители Тюменской области будут частыми гостями в вашем городе», — делится тюменский турагент Марина Сафина.

После доменного гостей завода ждал колёсобандажный цех. Гостям рассказали о том, что ЕВРАЗ входит в пятёрку крупнейших производителей железнодорожных колёс в мире. Ещё рассказали о производимой продукции, реконструкции колёсного производства и процессе производства колёс на прессопрокатной линии.

«Я очень рад, давно ждал таких экскурсий на промышленные предприятия. Из личного опыта могу сказать, что именно такие промышленные экскурсии зажигают в людях патриотизм», — говорит сотрудник екатеринбургского туроператора «ПрофСервис» Алексей Чащин.

Директор «ПрофСервиса» Наталья Бучинская во время экскурсии задавала много вопросов о работе предприятия и условиях труда. Вместе с ней гости узнали, что на конец января 2022 года на заводе трудится 13 тысяч человек, средний возраст металлургов — всего 42 года, а средний стаж работников за прошедший год составил почти 16 лет. На предприятии низкая текучесть кадров, люди работают годами, а ещё на заводе сложились крепкие металлургические династии. Средняя заработная плата металлургов составляет 60 тысяч рублей.

«Мы приехали с туроператорами, экскурсоводами Екатеринбурга и Тюмени, чтобы познакомиться с производством и организовывать промышленные туры для школьников, студентов и всех туристов. Мы поняли, что предприятие готово для туристов, безопасно, интересно, наглядно. Так что сейчас приедем на рабочие места и будем публиковать в соцсетях, рекламировать эти замечательные предприятия», — говорит Наталья Бучинская.

Также любители необычного отдыха смогут посетить экскурсию на Качканарском ГОК. Туристы увидят огромные действующие рудные карьеры, 240-тонные БЕЛАЗы, аглофабрику. Экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной заявке.

Все подробности можно узнать у специалиста по промышленному туризму Виктории Егоровой по телефону +7 (912) 602-85-20. Также вы можете обратиться в тагильские турагентства.