«Когда на кону стоит сохранение экологической безопасности, важно понимать, что каждый из нас может внести свой вклад». Тагильчанин Сергей Партин, участвующий в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, рассказал о том, как волонтёры собирают нефтепродукты, спасают птиц, а также какая помощь требуется в настоящее время 

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В районе ЧП произошёл разлив нефтепродуктов, которые вынесло на берег. Помимо профессиональных служб в ликвидации последствий разлива мазута принимают участие несколько тысяч волонтёров, в том числе и тагильчанин Сергей Партин. Активист рассказал АН «Между строк» о том, как неравнодушные россияне борются с последствиями ЧП: собирают нефтепродукты, спасают птиц, покрытых мазутом, а также какая помощь требуется в настоящее время.

«Я узнал о разливе нефти в Керченском проливе случайно от таксиста. Эта новость стала для меня неожиданностью. Я ехал в такси по Краснодару, и водитель вдруг спросил меня, что я думаю о ЧП с танкерами. А в то время я был занят совсем другими делами: работал с молодёжью и занимался подготовкой новогодней программы, поэтому совсем не следил за новостями. Однако, когда нефтяное пятно, которое находилось в районе Керчи, начало двигаться к Черноморскому побережью, мы с друзьями решили проявить активную гражданскую позицию. Когда в Сети появились первые кадры с места ЧП, наша команда благотворительного фонда, которым я руковожу, начала мониторить ситуацию и решать, какие меры мы можем предпринять», — рассказывает тагильчанин Сергей Партин.

По словам Сергея, в течение следующего дня было принято решение поехать и обеспечить волонтёров, помогающих на побережье, необходимым инвентарём и средствами индивидуальной защиты. Уже утром 19 декабря команда волонтёров во главе с Сергеем совместно с администрацией Северского сельского поселения Северского района выехала на побережье, чтобы к рассвету начать работу.

«Мы сообщили людям через наши чаты, что есть возможность организовать помощь централизованно, в том числе через личное участие. Так, например, три сотрудника нашей организации отправились на место с необходимыми средствами защиты, такими как перчатки, другие защитные элементы и лопаты. По приезду на место нам выделили участок для работы. Как я понял, территория была заранее разделена, и на каждом участке был назначен ответственный человек, который объяснил, что и как нужно делать, и указал место, которое нужно очистить, а также технологию работы. В радиусе одного километра трудилось около 250 человек. После завершения уборки организовывался централизованный вывоз мешков с мазутом, который, как я понимаю, отправляется на сертифицированное предприятие для переработки. Мы работали втроём, и с нами также трудились представители местной администрации. После завершения работ на одном участке мы переходили к следующему. Нам помогали местные жители, владельцы отелей на побережье, а также студенты МЧС, спасатели и другие бригады. Все были заняты работой, и, хотя мы не могли познакомиться со всеми, было видно, что задействовано большое количество людей. Например, местные жители привозили еду: бананы, баранки, чай, сахар, чтобы организовать питание на местах. Касательно работы служб, на месте сложно было понять, кто из людей является представителями официальных органов, кто — местными жителями, а кто — волонтёрами, так как все были без опознавательных знаков», — сказал он.

Тагильчанин считает, что в целом на том участке, где они работали, базовое оснащение волонтёров было организовано хорошо и централизованно. Людям выдавались средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и лопаты. А вот уровень менеджмента, по его мнению, можно было бы немного улучшить, но в целом всё было организовано системно. Сергей добавил, что все, кто приходил на помощь, сразу же были вовлечены в процесс. Также он упомянул, что было организовано питание: полевая кухня привезла гречневую кашу с мясом, и пирожки.

«Работа действительно физически очень трудная. Слой мазута достигает 25 см, а в один мешок грузится примерно пять лопат — это около 30 килограммов. Потом эти мешки нужно оттаскивать от берега в зону, откуда уже забирает транспорт. При этом стоит сильный запах мазута, у некоторых людей может кружиться голова. Как нефтяник, я к этому спокойно отношусь, но многие волонтёры работают в респираторах, а кого-то видел в противогазах, но это, скорее всего, для хорошей фотографии, наверное. В общем, это не критически, я не видел у кого-то признаков тошноты. Просто море спасает, конечно. За один день работы мы очистили два участка, площадь я не считал, но примерно 50 квадратов. Лично видел, как спасли три птицы, которые приземлились в мазутные пятна. У таких птиц склеиваются перья, и воздушный пузырь, который их защищает от воды и холода, теряется, и они замерзают насмерть. Поэтому, как только мы видели птиц, мы их сразу ловили в пакеты и вызывали координатора штаба, потом уже за ними экологи прибегали с коробками. По их словам, они отмывают птиц от мазута и выпускают. Работа экологов, по крайней мере, то, что мы видели, была организована тоже хорошо. Эти птицы, которых мы видели, были оперативно погружены и увезены. Их дальнейшую судьбу я не знаю», — говорит активист.

Сергей Партин рассказал, что участие в уборке мазута для него было важно не только с точки зрения помощи, но и с исследовательским интересом. Так как мужчина по образованию нефтяник, ему было интересно с научной точки зрения наблюдать, как мазут взаимодействует с солёной водой, и изучать процесс переработки. Он даже применил свои знания и рекомендовал, как лучше собирать мазут, где происходит наиболее эффективная абсорбция и как правильно копать траншеи.

«Когда на кону стоит сохранение экологической безопасности, важно понимать, что каждый из нас может внести свой вклад. Гражданская инициатива, направленная на улучшение ситуации, не требует значительных усилий: достаточно выделить один день, чтобы помочь и внести свой вклад в общее дело. Это не только полезно для экологии, но и позволяет насладиться природой, например, подышать морским воздухом, если повезёт с погодой. Такие мероприятия также дают возможность делиться опытом и привлекать внимание к важным вопросам. Как руководитель благотворительного фонда, я считаю, что важно не только участвовать в подобных акциях, но и активно информировать общественность. Акции должны быть направлены не только на пиар, но и на повышение осведомленности людей о реальных проблемах, чтобы вдохновить других на участие», — делится тагильчанин.

По словам активиста, в настоящее время работы остаётся ещё много, и волонтёрам требуется физическая помощь, а также дополнительная техника, такая как тракторы и самосвалы.

«Если говорить о конкретной помощи, то, во-первых, если у вас есть техника, необходимо отправиться туда и помочь. На нашем участке работало два погрузчика, и я уверен, что если было бы ещё два, то они бы не помешали и не простаивали. Во-вторых, если техники нет, можно выделить хотя бы один день для работы — с рассвета до заката, занимаясь физической работой. Это вполне разумная гражданская инициатива. Также можно помогать, организовав поддержку волонтёров на месте — например, обеспечив людей питанием, перчатками или, возможно, пакетами. При этом пакеты должны быть не обычными для мусора, а специальными, поскольку стандартные рвутся и усложняют работу при погрузке. А ещё можно помочь, просто рассказав другим о том, что нужна помощь, и организовав людей для работы в различных районах. Это тоже будет полезно», — считает Сергей Партин.

Сергей Партин известен тагильчанам как основатель мобильной кондитерской «Маруся» и куратор нижнетагильского Центра развития молодёжных инициатив. В 2015 году он задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, а в 2017 году получил президентский грант в 2,5 миллиона рублей на создание виртуального симулятора для профориентации школьников.