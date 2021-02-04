«Книгу жалоб» отменили, а лекарства разрешили продавать онлайн. Разбираемся в новых правилах продажи товаров в РФ 

С 1 января в России начали действовать новые «Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи» (познакомиться с изменениями можно здесь). В них появились разъяснения по поводу онлайн-покупок, продажи отдельных видов товаров и многое другое. Разобраться с нововведениями и тем, какую пользу они дадут покупателям, нам помог руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров.

Почему именно сейчас вводятся новые правила продажи товаров?

Дело в том, что прежние правила появились на свет в 1999 году. Думаю, вполне очевидно, что за 21 год в стране многое изменилось: изменились сами товары, добавились новые способы покупки и продажи, мы далеко шагнули вперёд в информационных технологиях. Вопрос назрел давно. Отмечу, что ранее были внесены изменения в правила по общественному питанию и предоставлению туристских и образовательных платных услуг.

Кроме того, до 2021 года было несколько самостоятельных документов, которые касались продажи отдельных видов товаров. На сегодняшний день все они объединены — и это очень удобно, когда не 33 документа необходимо изучать потребителю и продавцу.

С этого года продавцы могут отказаться от ведения «Книги отзывов и предложений». Как теперь жаловаться на грубого продавца?

Раньше «Книга отзывов» должна была быть везде, это было обязательно. Как она велась — другой вопрос. В отношении сферы услуг «Книга отзывов» сохранена, а вот в сфере продаж от неё решили отказаться. Видимо, считается, что для магазинов это уже архаизм. С другой стороны, мне непонятно, почему потребителю не дать возможность в этой книге сказать своё «фу»? Чаще всего у потребителей возникают недомолвки в отношении продавцов здесь и сейчас: нагрубили, нахамили. В каком-то смысле лучше, если у потребителя есть возможность выпустить пар и успокоиться. «Книга отзывов» позволяла руководителям организаций повлиять на качество торговли, они могли познакомиться с пожеланиями или претензиями потребителей и сделать какие-то организационные выводы в отношении продавца.

По новым правилам потребитель может обратиться с претензией к продавцу, а продавец обязан предоставить ему ответ. То есть теперь речь идёт о претензии, а многие потребители не понимают, как её правильно оформить. С юридической точки зрения претензия — это заявление субъекту права (индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу). Часто люди пишут претензии на имя директора магазина или конкретного продавца. Потребителю теперь непонятно, как технически оформить претензию, кому её вручить, как и в каком виде. На мой взгляд, данное новое правило не в пользу потребителей.

Благодаря новым правилам онлайн-шопинг станет безопаснее?

Теперь в правилах подробно объясняются отношения потребителя и продавца, осуществляющего онлайн-продажу товаров. Такой продавец обязан предоставить подтверждение заключения договора купли-продажи с указанием номера заказа или иного способа идентификации заказа. Кроме того, получить заказанный товар теперь может не только сам потребитель, осуществивший заказ, но и его знакомые, родственники.

Также чётко обозначено, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу дистанционным способом, обязаны довести свои контактные данные до потребителя: разместить на сайте, в соцсетях адрес электронной почты и номер телефона.

По новым правилам разрешается продажа ювелирных изделий и лекарственных средств онлайн. Отдельным пунктом выделена продажа транспортных средств через интернет. Раньше автодилеры тоже могли продавать транспортные средства онлайн, это не запрещалось, просто сейчас на этом акцентируется внимание. Я так понимаю, это связано с тем, что на сегодняшний день многие дилеры планируют в качестве экономии избавляться от автосалонов.

Продавцы автозаправочных станций начнут выдавать документы о качестве топлива по требованию автомобилиста. Что это значит?

На каждой АЗС продавец обязан по требованию потребителя предоставить заверенную копию документа о качестве, в котором указывается наименование изготовителя топлива, поставщика, дата и объём поставки. Ранее отсутствовали чёткие указания по этому вопросу и возникали разночтения, какой документ требовать. В данном случае конкретизация этого вопроса позволит, во-первых, дисциплинировать продавцов, во-вторых, подскажет потребителю, что он покупает. Например, владельцы автомобилей с дизельными двигателями знают, что есть зимнее дизельное топливо, есть летнее. И в межсезонье, когда начинает резко холодать, заливая себе летнее топливо, вы рискуете тем, что оно может загустеть и машина просто не заведётся. Поэтому покупатель может попросить документы и посмотреть, каким топливом он заправляет свой автомобиль.