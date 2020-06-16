КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей

Военные КНДР взорвали межкорейский офис связи, который находится в приграничном северокорейском городе Кэсон, со ссылкой на власти Южной Кореи пишет Associated Press.

Агентство Yonhap пишет, что 16 июня в районе, где расположен межкорейский офис, был слышен взрыв. Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон пригрозила, что в ближайшее время Южная Корея «станет свидетелем трагических последствий для совместного офиса связи».

Межкорейский офис связи открыли в 2018 году для переговоров между двумя странами. 9 июня власти КНДР закрыли офис связи с Южной Кореей, а также спецканал между военными и высшим руководством стран — решение объяснили тем, что южнокорейская сторона не выполнила требований прекратить пропаганду против Пхеньяна. Незадолго до этого южнокорейские активисты распространили листовки с критикой северокорейского лидера. Власти Южной Кореи извинились за действия активистов и подчеркнули, что непричастны к инциденту.