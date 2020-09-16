Клиника Charitе вернула «повару Путина» 1 млн рублей, направленный на лечение Навального

Немецкая клиника Charitе вернула 1 млн рублей, который прокремлёвский бизнесмен Евгений Пригожин направил на лечение оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charitе 1 млн рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Платёж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая — Евгений Пригожин находится под санкциями, вторая — в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться», — сообщили в «Конкорде».

В пресс-службе компании Пригожина также сообщили, что врачи Charitе «подробности отравления и лечения Навального раскрывать перед Евгением Викторовичем не хотят».

Напомним, 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charitе, куда его доставили для лечения по просьбе родственников. 2 сентября власти Германии уточнили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже сообщалось, что к этим же выводам пришли специалисты из лабораторий Франции и Швеции. 7 сентября врачи клиники Charitе вывели Навального из медикаментозной комы. 15 сентября Навальный впервые после выхода из комы выложил пост в Instagram и фото, на котором он снят с семьёй.

31 августа судебные приставы списали со счёта Навального чуть больше 107 тысяч рублей в счёт взыскания задолженности перед Пригожиным. Эту сумму Пригожин перевёл на счёт клиники Charitе. 7 сентября Пригожин направил в больницу ещё один денежный транш в размере 1 млн рублей. Тогда же пресс-служба «Конкорда» сообщила, что в Charitе отчитались за предыдущие потраченные средства.