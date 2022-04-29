Кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле станет больше

Конкурс на выполнение работ по строительству кладбища «Центральное-1» выиграло ООО ГК «Уралстройкомплекс» известного тагильского бизнесмена Владимира Винтовкина. Соответствующий аукцион на 47,2 млн рублей был размещён на портале госзакупок. Компания стала единственным участником торгов.

Согласно проектной документации, все работы подрядчик должен выполнить в несколько этапов, до декабря 2024 года. Начало строительных работ запланировано на май этого года. Деньги на строительство выделят из местного бюджета. Кроме того, в стоимость работ входит авторский надзор и дополнительные затраты из-за работ в зимнее время.

За первый год работы компания выполнит вырубку деревьев, проведёт подготовительные работы, во второй и третий годы благоустроит и озелененит территорию. Также подрядчик сделает новые проезды по кладбищу и огородит контейнерные площадки.

Компания «Уралстройкомплекс» активно заявляется на торги, проводимые тагильской администрацией. В марте 2022 года предприятие стало субподрядчиком по ремонту Привокзальной площади. В 2021 году компания Владимира Винтовкина благоустраивала дворы за 34 млн рублей в районах улиц Газетной, Космонавтов и Ермака, обустраивала террасы за 165 млн рублей на новой набережной Тагильского пруда. Помимо этого, «Уралстройкомплекс» восстанавливал дороги Верхней Салды после дождевых паводков летом 2021 года. А недавно компания за 28 млн рублей купила здание недостроенной котельной на пересечении улиц Пархоменко и Серова.