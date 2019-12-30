Китайского учёного приговорили к трём годам тюрьмы за изменение ДНК детей для иммунитета к ВИЧ

Китайского биолога Хэ Цзянькуя приговорили к трём годам лишения свободы и штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека, сообщает South China Morning Post.

В ноябре 2018 года Цзянькуй объявил, что отредактировал геном трёх младенцев для выработки иммунитета к ВИЧ. В Китае и большинстве стран мира эта процедура запрещена.

Суд установил, что учёный подделал документы, чтобы его эксперимент одобрила комиссия по этике.

Двое его коллег также получили тюремные сроки от полутора до двух лет и штрафы.

В выдержках из исследования учёного, которые оказались в распоряжении MIT Technology Review, говорится, что изменение генома эмбрионов могло привести к нежелательным мутациям — Цзянькую действительно удалось отредактировать ген, отвечающий за невосприимчивость к ВИЧ, однако изменения оказались не теми. Научного доказательства наличия у детей иммунитета к ВИЧ пока нет.