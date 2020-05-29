Китайская провинция Чжэцзян собрала 70 предприятий из России и Европы на онлайн-ярмарке, посвящённой экологическим проблемам

Китайская провинция Чжэцзян провела двухдневную онлайн-ярмарку по экспорту услуг в области охраны окружающей среды с Россией и странами Центральной и Восточной Европы. В мероприятии по видеосвязи приняли участие около 70 китайских и иностранных предприятий.

Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в 2020 году, негативно сказалась на экономике и общественной жизни каждого государства. Теперь, когда в Китае налаживается обычная жизнь, страна взяла на себя инициативу по смягчению воздействия вируса на экологическую отрасль и налаживанию взаимодействия между предприятиями из разных стран, которые не могут вживую встретиться на бизнес-мероприятиях. Департамент коммерции провинции Чжэцзян и коммерческая компания по организации международных выставок провинции Чжэцзян «Чжучжэ» создали специальную экологическую интернет-платформу для предприятий из России и стран Восточной и Центральной Европы. Используя цифровую платформу, эта онлайн-ярмарка намерена проложить дорогу законному, эффективному, надежному каналу торговли, максимально задействовать преимущества цифровой экономики провинции Чжэцзян, использовать комплексные цифровые решения посредством больших данных, мобильного интернета и социальных сетей. Сейчас важно наладить коммуникацию по спросу и предложению между предприятиями по производству продукции и услуг в сфере охраны окружающей среды и странами Европы для поддержания бесперебойной работы международной сети поставок.

Выставка проходила с 26 по 28 мая, в видеоконференции с применением облачных технологий приняли участие 40 лучших предприятий провинции Чжэцзян по производству технологий, решений, систем наблюдения и продукции по защите окружающей среды. В последние годы в провинции появилось множество научно-технических компаний, занимающихся вопросами экологии, а также активно создаются экологические индустриальные парки и экологические уездные зоны с использованием информационных облачных платформ по «умной» защите окружающей среды, прилагаются усилия в области исследования самых передовых технологий анализа и контроля, а также разработок лучших решений в сфере экологии для последующего их экспорта по всему миру. Такие научно-технические компании как FPI (Ханчжоу), Bestwa EnviTech (Чжэцзян), Xingyuan Environment, научно-техническая компания по охране окружающей среды провинции Чжэцзян и другие экологические предприятия провинции, привезли свою высококачественную продукцию, а также технологии и решения в области охраны окружающей среды международного уровня. Участники выставки продемонстрировали высокий уровень экологических предприятий страны, презентовали бренд-имидж по девизом «Услуги Чжэцзяна – услуги для всего мира».

Предприятиям-участникам были представлены цифровые услуги «облачных» презентаций, «облачного» продвижения товара и «облачных» переговоров, а также многомерной демонстрации экспонатов, чтобы зарубежные покупатели могли наглядно ознакомиться с продукцией, способствуя реализации сделок между покупателем и продавцом в онлайн-формате.

Надеемся, что посредством онлайн-ярмарки по экспорту услуг в сфере охраны окружающей среды, в период эпидемии вируса, провинция Чжэцзян сможет укрепить сотрудничество с Россией и странами Центральной и Восточной Европы, объединить усилия в борьбе с вызовами, с которыми столкнулась сегодня сфера торговли.

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