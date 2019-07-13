Кировский депутат обиделся на мем и написал заявление об «оскорблении власти»

23-летний депутат кировской городской думы Павел Валенчук обратился в полицию из-за шутливого поста о нём, который был размещён в популярном паблике «Борщ» во «ВКонтакте». Молодой политик считает, что подобные шутки оскорбляют не только его, но и близких. Как сообщает издание Baza, Валенчук попросил привлечь к ответственности администраторов паблика по статьям «Клевета» и «Оскорбление представителя власти». В заявлении также говорится о пользователе инстаграма, который якобы выложил этот мем в свои сторис, дополнив его подписью с оскорблениями.

«Я решил обратиться в полицию, потому что все это касается не только меня. Хейтеры в своих комментах задевали и моих близких людей, и тех, с кем я работаю, кто мне помогает. А главное, всех, кто меня выбрал депутатом. Я не желаю, чтобы эта грязь задевала кого бы то ни было. Поэтому и отвечаю хейтерам не на их уровне, не ядовитыми комментами, а как депутат – с помощью закона!», - написал Павел на своей странице.

В свою очередь администраторы «Борща» выложили ещё два поста: один с извинениями, а второй с комментарием главы совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова.

На сайте кировской городской думы сообщается, что Павел занимает пост депутата с сентября 2018 года. Отцом Павла является Олег Валенчук - депутат Государственной думы от «Единой России». В 2014 году 18-летнего Павла взяли на должность помощника генерального директора ООО «Управляющая компания Спутник». В 2018 году он уже стал директором по стратегическому развитию.