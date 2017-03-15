Кировский областной суд вернул жалобу Навального по делу «Кировлеса» в нижестоящую инстанцию

Кировский областной суд в среду снял с рассмотрения апелляционную жалобу по делу оппозиционера Алексея Навального, осуждённого по делу «Кировлеса», и вернул материалы в нижестоящую инстанцию, передаёт РИА Новости.

Адвокаты Навального указали, что ознакомились с письменными протоколами судебных заседаний, но не смогли получить аудиозаписи судебного разбирательства. Защита политика полагает, что таким образом нарушены их права, и просит время для ознакомления с аудиоматериалами.

Суд пошёл навстречу защите и вернул жалобу в Ленинский суд Кирова. После рассмотрения в районном суде жалоба вернётся в областной суд и будет назначена новая дата её рассмотрения.

Сами осуждённые на заседании не присутствовали, попросив рассмотреть жалобу без них. В суд не приехала и потерпевшая сторона, которая занята на другом процессе.

Напомним, Ленинский суд Кирова в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (также пять лет условно) был отменён Верховным судом после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости