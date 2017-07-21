Кириенко допустил возможность отмены муниципального фильтра

Если муниципальный фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы, то нужно провести ревизию этой части законодательства, цитирует «Дождь» первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Кириенко отметил, что, если такую ревизию проводить, это нужно делать без суеты. По его словам, обсуждать вопрос о будущем муниципального фильтра нужно после осенних выборов в регионах.

Напомним, муниципальным фильтром на выборах губернатора региона считают процедуру сбора подписей депутатов и глав муниципалитетов в поддержку кандидатов.

Стоит отметить, что вопрос об отмене муниципального фильтра стал вновь актуален после того, как его не прошёл мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Политик не собрал достаточного количества подписей муниципальных депутатов, из-за чего ему пришлось отказаться от участия в выборах губернатора Свердловской области.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»