Кинотеатрам Свердловской области дадут отсрочку по налогам 

Правительство Свердловской области включило кинотеатры в список предприятий, для которых предусмотрена отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на имущество за I-III кварталы до 31 декабря 2022 года. Постановление о новой мере поддержки пострадавшей от западных санкций отрасли подписал сегодня губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. По мнению гендиректора Свердловского областного фильмофонда Николая Михайлова, такая поддержка полезна для кинотеатров, которые являются собственниками помещений.

Отметим, что из-за западных санкций крупнейшие международные кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Walt Disney Company и Pixar приостановили сотрудничество с российскими прокатчиками. Как рассказывали весной 2022 года АН «Между строк» руководители тагильских кинотеатров, такие санкции серьёзно ударили по отрасли, поскольку большую часть выручки приносили зарубежные фильмы.

Из-за сложной экономической ситуации в апреле один из старейших кинотеатров города «Россия» на Вагонке анонсировал своё закрытие. Правда, вскоре руководство учреждения решило не приостанавливать его деятельность. А в мае «Россия» и «Родина» устроили спецпоказы голливудского блокбастера «Бэтмен» (16+) и американских мультфильмов «Я краснею» (6+) и «Плохие парни» (6+), которые не попали в российский прокат из-за санкций. Как пояснили в кинотеатрах, залы были сданы в аренду, поэтому организаторами спецпоказов выступают третьи лица. Таким образом кинотеатры нашли легальный способ показа санкционных картин.