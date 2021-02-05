Кинотеатр «Красногвардеец» покажет фильм на якутском языке, покоривший жюри «Кинотавра»

В кинотеатре «Красногвардеец» Нижнего Тагила покажут якутский фильм «Пугало» (16+), победивший на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. Лента о знахарке-отшельнице будет идти на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм «Пугало» — первая в истории якутская картина, попавшая в конкурс «Кинотавра» и сразу же получившая главный приз. Её снял Дмитрий Давыдов, один из лидеров арт-кино в Якутии, учитель и директор сельской школы. Кино снимает в свободное время по своим сценариям и без господдержки. Сыгравшая главную роль фильме Валентина Романова-Чыскыырай стала на «Кинотавре» лучшей актрисой. При этом заслуженная артистка Республики Саха впервые снимается в кино, в жизни она — этнопевица в Театре эстрады Якутска.

Главная героиня фильма — знахарка в якутском селе, аутсайдер и отшельница. Соседи обходят её стороной и называют Пугалом, но обращаются к ней за помощью, когда не могут помочь врачи. Женщина знает, что дар погубит её, но отказаться от него не может.

Феномен якутского кино возник в 1930-х. Тогда началась активная съёмка документалок о жизни в регионе. В это же время открылись первые курсы киномехаников. Началом зарождения киностудии в Якутии считается 1990 год, когда был организован «Северфильм». Первый художественный фильм «Серединный мир» посвящён народу саха. Сегодня якутские фильмы чаще показывают в границах республики, разговор идёт со своими и о своём. Поэтому «Пугало» можно назвать исключением, отмечают в «Красногвардейце».

«“Пугало” абсолютно самобытно по киноязыку — суровому, тяготеющему к монохромности, но предельно далёкому от противоестественного любования уродством и бедностью, в ересь которого нередко впадает российское фестивальное кино. Мир “Пугала”, безусловно, красив пугающей первобытной красотой, и это в равной степени касается природы (стихия фильма — снег), интерьеров и удивительных лиц актёров, среди которых, как всегда у Давыдова, есть и непрофессионалы. Нам хочется верить, что “Пугало” станет одной из причин, по которой зрители захотят вернуться в кинотеатры и попробовать на себе магию, поразившую жюри “Кинотавра”», — приводят прокатчики слова известного российского кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.

В прокате фильма «Пугало» будет идти всего три дня — 25, 27 и 28 февраля. Билеты можно приобрести на сайте «Красногвардейца» заранее или в кассе кинотеатра.